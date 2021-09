Zaginięcie Gabby Petito. Funkcjonariusze FBI przeszukali rodzinny dom narzeczonego blogerki. Mówili o "miejscu zbrodni"

wwww 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Miejscem zbrodni mógł być samochód Gabby. W innym wypadku naturalnym byłoby, że skoro samochód należy do dziewczyny, to w razie rozstania ona będzie nim wracać do domu, czy ruszy w dalszą wycieczkę. Tym bardziej, że chciała kluczyki, walczyła o kluczyki drapiąc tego typa i kiedy policja ich zatrzymała, to dostała te kluczyki. Skoro zabił i zabrał samochód, to najpewniej chciał wyczyścić z niego ślady zbrodni. Może chciał poradzić się mamy prawniczki jak to zrobić. Ciekawe, czy samochód już oddali rodzinie dziewczyny, czy jeszcze jest w ich posiadaniu. Mogli coś też z niego wyciągnąć i policja będzie tego szukać.