Zaginięcie blogerki Gabby Petito. FBI identyfikuje ODNALEZIONE CIAŁO

Od razu można było podejrzewać, że facet wie co z dziewczyną. Jakby nie wiedział, że stało się coś złego, to by powiedział w jakim miejscu ostatni raz ją widział, by policja zaczęła poszukiwania w okręgu tego miejsca i znalazła ją żywą. Do tygodnia spokojnie człowiek może błądzić po nieznanym terenie, a nawet dłużej jeśli znajdzie źródło wody. Jakby miała dostęp do cywilizacji, a nikt by jej nie więził, to by zadzwoniła do rodziny. On wiedział, że ona nie zabłądziła, więc nie zeznał w jakim miejscu widział ją ostatni raz. Jeśli to jej ciało, to bardzo prawdopodobne jest to, że ją zabił.