Gabriel Seweryn chciał wydać biografię. Pisarz opowiedział o jednym z ich OSTATNICH SPOTKAŃ: "Narzekał na zdrowie"

Miała powstać biografia Gabriela Seweryna. Pisarz zdradza szczegóły

Jak zdradził "Faktowi" pisarz, jego kontakt z Gabrielem się urwał. Kilka tygodni przed śmiercią projektanta panowie odnowili jednak znajomość i to właśnie za sprawą propozycji stworzenia biografii Seweryna. Mężczyzna i projektant zaczęli rozmawiać o tym, jak ma wyglądać publikacja. W rozmowie z tabloidem Zarański wyznał, że "Versace z Głogowa" dał się poznać jako człowiek o ogromnej wrażliwości, który często podchodził do różnych kwestii dość emocjonalnie.

Gabriel był bardzo wrażliwą osobą z tego, co zarejestrowałem i też czasami bardzo emocjonalnie podchodził do tego, co się działo wokół niego, do spraw z nim i z otoczeniem związanym. Bardzo rodzinna osoba i bardzo to przeżywał - powiedział w rozmowie z "Faktem" Zarański.

Pisarz mówi o jednej z ostatnich rozmów z Gabrielem Sewerynem

Mężczyzna, który miał napisać biografię Gabriela Seweryna, opowiedział także o jednej z ostatnich rozmów z projektantem. Według niego celebryta miał wówczas narzekać na swoje zdrowie. Zarański zdradził "Faktowi", że myślał, iż Seweryn zmaga się z przeziębieniem. Prosił go także, by o siebie zadbał.

(...) W jednej z naszych ostatnich rozmów narzekał na zdrowie. Bardzo go prosiłem, żeby zadbał o siebie, że zaczynamy niedługo intensywną pracę i będzie potrzebował siły, żeby ze mną rozmawiać, żeby to wszystko zorganizować. Myślałem, że jest przeziębiony po prostu, bo miał taki bardzo niefajny kaszel, ale powiedział, że to są sprawy związane z nerwowością, z przeżywaniem różnych rzeczy. No i stało się to, co się stało - opowiadał Zarański w rozmowie z "Faktem".