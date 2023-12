Przyjaciółka Gabriela Seweryna ujawnia, że ostatnio "nie był sobą": "To już była DROGA DO ZAGŁADY"

Iwona 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Każdy kto znał Gabrysia i jego znajomych wie, że byli agresywni i non stop mieli pretensje do całego świata, że traktują ich źle ale to oni nakręcali niechęć do siebie. Do tego mocno i intensywnie ćpali aż dziw, że on tak długo żył przy takim trybie życia. Odszedł też z hukiem, skłócił jak zwykle ludzi, pewnie byłby zadowolony z tego całego hejtu na ratowników medycznych oczywiście później by się kajał że on nie chciał, że jest mu przykro, że nie był sobą ot cały Gabryś.