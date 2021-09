Gabriel Seweryn uderza w Rafała: "Wszystko zawdzięcza mnie, NIGDY W ŻYCIU NIE PRACOWAŁ"

Zenadaa 14 min. temu zgłoś do moderacji 40 0 Odpowiedz

A co Rafal takiego ma, co to jest to wszystko. Wyrzuciles go z domu jak starego psa. Ralaf byl Twoja pelnoetatowa gosposia na cala dobe. Wynajmij taka to zobaczysz ile to kosztuje. Pral Ci gacie,sprzatal, podsuwal jedzonko pod noss, sprzatal po Twoich kurach jak ci sie jajek zachcialo a Ty nawet kwiatkow nie umiales podlac jak wyjechal na pare dni. Dbal o wszystko bys mogl sie zajac tymi swoimi futrami i mrzonkami o byciu polskim Versace. Twoja gadka jest tak samo irytujaca jak zarzucanie przez meza niepracujacej zawodowo zonie ze nic nie robi. Sodowka Ci uderzyla.Blazen