Gabriel Seweryn z "Królowych Życia" WYLEWA POMYJE na Rafała Grabiasa: "Nie było seksu od SZEŚCIU LAT"

Od oficjalnego rozstania Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa minęło już ponad pół roku i wydawało się, że panowie zdążyli wyrzucić z siebie wszystkie żale za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niestety, było to tylko złudzenie. "Versace z Głogowa" postanowił rozdrapać stare rany, udzielając obszernego wywiadu Pomponikowi. W rozmowie z portalem projektant futer nie zostawia na swoim eks suchej nitki. Jest to o tyle dziwne, że Grabias jeszcze niedawno publicznie dziękował Gabrielowi za wspólnie spędzone 19 lat życia .

Cieszę się, że w końcu udało mi się definitywnie zamknąć tamten rozdział życia, choć wcale nie było to łatwe i ciągnęło się zdecydowanie dłużej, niż powinno. Najważniejsze jednak jest to, że nareszcie mogę oddychać pełną piersią i cieszyć się urokami życia . U boku mojego kochanego Kamila czuję się naprawdę szczęśliwy. W końcu jestem szanowany, nie ma kłótni, wyzwisk, intryg. Dlatego codziennie tuż przed zaśnięciem wypowiadam to samo zaklęcie: "Chwilo, trwaj" - zachwyca się nową rzeczywistością Gabriel Seweryn .

Zwyczajnie nie mam czasu na inspirowanie mediów. Tym zajmował się mój eks, bo nie miał niczego innego do roboty. Mieszkał w moim warszawskim apartamencie, kontaktował się z dziennikarzami i prowadził nasze social media. To, co znajdowało się na moich profilach na Instagramie i FB, było jego autorstwa. Zamieszczał na nich to, co chciał i w efekcie wyszło, jak wyszło, czyli cyrk na kółkach.