Rafał Grabias dziękuje Gabrielowi Sewerynowi za wspólne 19 lat: "Byłeś mentorem, przyjacielem, kochankiem"

Korzystając z okazji. Jak powiedzieć mamie, że wolę chłopców? Bardzo się tego boję. Kocham ją i jest dobrą mamą, ale zarazem prostą kobietą. Niby nie ma nic przeciwko takim osobom, ale jednak często się śmieje, że jak dwóch facetów może iść razem do łóżka. To dla niej dziwne i niesmaczne, choć stara się takie osoby szanować i tolerować. Więc trudno mi przewidzieć jej reakcję. Boję się, że jak się przyznam, to zepsuję naszą relację i na zawsze stracę mamę. Że przeze mnie będzie do końca życia smutna i zawiedziona i że już nigdy nie będziemy dla siebie tak bliscy. Mam 21 lat, ukrywam chłopaka, którego bardzo kocham i nie wyobrażam sobie bez niego życia. Chciałbym go kiedyś przedstawić mamie, spędzać wspólnie, rodzinnie czas. Żeby też mógł mówić do niej: mamo. Ale już nie wiem jak jej to wyznać. Może lepiej milczeć?