Gabriel Seweryn z "Królowych Życia" debiutuje na ściance u boku "STALKERA" Kamila! Pasują do siebie? (ZDJĘCIA)

W grudniu ubiegłego roku fanów Królowych Życia zaskoczyła nagła rewelacja, zgodnie z którą związek Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa był przez dwa ostatnie lata fikcją. Jak się okazało, "Versace z Głogowa" od dawna budował romantyczną relację ze sporo młodszym mężczyzną imieniem Kamil , który, co ciekawe, wcześniej opisywany był przez Grabiasa jako "niebezpieczny stalker" . Koniec końców to jednak właśnie jego wybrało serce projektanta.

Po wybuchu afery słuch po tajemniczym Kamilu zaginął. Chłopak wyruszył ponoć na północ, aby izolować się w krajach skandynawskich. Wygląda na to, że dopiero niedawno wrócił do Polski i jak najszybciej zabrał się za budowanie swojej pozycji w rodzimym show biznesie. Z początku Kamil zaznaczył swoją obecność jedynie na instagramowym profilu Gabriela Seweryna, jednak już kilka dni później, a dokładniej w ostatni piątek, zaliczył u boku ukochanego debiut na czerwonym dywanie! Wygląda więc na to, że panowie bardzo poważnie podchodzą do swojej relacji. Gdzie jak gdzie, ale na ściance z byle kim pokazać się przecież nie można!