Gabriel Seweryn z "Królowych Życia" przyznaje, że jest W ZWIĄZKU ze "stalkerem"! "Niech Rafał da nam SPOKÓJ!"

Kira 13 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Sluchajcie, cos jest nie tak. Ten caly Gabriel moze naprawde byc z niebezpieczenstwie. Cala sprawa jest dziwna. To co Gabriel mowi na nagraniu nie ma sensu. Jeszcze przedwczoraj oznaczal Rafala, kilka dni temu wspolne zdjecia z Rafalem... I na tym filmiku Gabriel wyglada na przestraszonego. Tu z kolei, pod tym i wczesniejszym artykulem na ten temat, jedna i ta sama osoba pod wieloma nikami komentuje w przedziwny sposob, nazwywajac tego Kamila mlodym ogierem i obrazajac Rafala. Jawnie widac, ze to sam Kamil (pepelnia takie same bledy ortograficzne jak tamten) Mam doswiadczenie z nieneziecznym stalkerem. I mowie wam, ze to tutaj wyglada niebezpiecznie.