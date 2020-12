Gabriel z "Królowych Życia" padł ofiarą HAKERA? "Kamil TO MÓJ PARTNER!"

Maciej 50 min. temu zgłoś do moderacji 19 5 Odpowiedz

A to znowu Ci atencjusze. Musiało brakować im akceptacji, jak dorastali. Ja koooocham swoich starych. Jak zrobiłem coming out rok temu, to powiedzieli, ze nie czuli jakoś specjalnie poruszać tego tematu, bo oboje się domyślali. Zreszta Karol, mój pierwszy facet (mamy po 17 lat), był uczestnikiem tej rozmowy. Zapytali nas czy uważamy, ze są głusi i ślepi? Ze nie widza jak na siebie patrzymy w domu i, ze jak z mojego pokoju dochodzą cmoki to jako ludzie prawie pod 50 lat domyślają się co to oznacza w wykonaniu dwóch przystojniaków. Nie lansują się na sile, nie odmładzają, nie paradują. Traktują mnie tak samo jak moja siostrę, która ma chłopaka (chociaż za nim średnio przepadają). Nigdy się nie przywita, nie zagada nic do rodziców. Dziwny. Ale jak słyszę jakie ludzie maja w domu katorgi z powodu braku akceptacji orientacji swoich dzieci - to jest straszne. Nie wiem, może to wynika z tego, ze moi dziadkowie byli otwartymi ludźmi, moi starzy i Karola są lekarzami - dużo jeździli po świecie na różne kursy, zbierając materiały do prac naukowych. Bardzo lubią się z rodzicami Karola. Żyją swoim życiem, idą do przodu, dają żyć nam i nam dokonywać wyborów. Nie są mściwi, nie pomstują na politykach, na rządzie. Żyjemy jakby obok, w całkiem fajnej atmosferze. Mama raz miała tylko pacjenta przed operacja - nie mam pojęcia skąd gościu to wiedział (mieszkamy w dużym mieście), który zapytał czy to prawda, ze ma syna geja i czy jej nie szkoda tego. Mama ma zawsze superanckie poczucie humoru - wiec zamiast go zbesztać, stwierdziła tylko, ze jeśli to chwyt na to, żeby dostał mój numer telefonu - to nic a nic z tego i się roześmiała, wtedy tak fajnie opada jej głowa do tylu i ten perlisty śmiech. Można. Można.