Rafał z "Królowych Życia" twierdzi, że TAJEMNICZY PRZEŚLADOWCA włamał się Gabrielowi na konto! "Sprawa trafiła na policję"

W życiu "królów" ponownie zrobiło się ciekawie w połowie czerwca, kiedy to Rafał zasygnalizował na swoim instagramowym profilu, że został zdradzony przez Gabriela i musi teraz leczyć złamane serce. Niedługo potem redakcji Pudelka udało się ustalić, że źródłem problemów Grabiasa jest psychofan Gabriela , który non stop nachodził zakochanych w ich warszawskim mieszkaniu i nawet posunął się do "rzucenia się na Rafała z łapami" .

Od czasu tamtych wydarzeń Rafał i Gabriel kilkakrotnie pokazywali się ze sobą publicznie, można było więc wnioskować, że prędko udało im się zażegnać kryzys. Tak przynajmniej było do początku sierpnia, gdy na profilu Gabriela Seweryna zagościł niepokojący wpis świadczący rzekomo o tym, że projektant spotyka się ze swoim "stalkerem" od 17 miesięcy i nic go już nie łączy z Rafałem .

Historia z tym nieszczęsnym wpisem znalazła swój finał kolejny raz na policji . Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Prawdopodobnie ktoś się włamał na jego konto i napisał bzdury . To był jakiś bełkot - powiedział "król życia" w rozmowie z Faktem.

W moim życiu na pewno go nie ma, a czy w życiu Gabriela jest, to trzeba go zapytać o to. Myślę, że nie - wyznał w wywiadzie dla Faktu Rafał.