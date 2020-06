TYLKO NA PUDELKU: Znamy powody rozstania Rafała i Gabriela z "Królowych Życia"! "Problemem jest młody PRZEŚLADOWCA"

We wtorek informowaliśmy Was o niepokojących sygnałach docierających do nas z otoczenia Rafała Grabiasa i Gabriela Seweryna z "Królowych Życia" . Po serii smutnych wpisów na instagramowych profilach obu panów fani zaczęli podejrzewać, że mężczyźni ponownie się rozstali . Zamiast zaprzeczyć pogłoskom, celebryci dziękowali jedynie za słowne wsparcie udzielone przez internautów.

Rafał i Gabriel wyjechali razem nad morze i tam pokłócili się o Kamila. Gabriel wrócił do Warszawy, Rafał został, spędzając czas ze swoimi znajomymi z programu "Królowe Życia". Po powrocie do Warszawy zamieszkał u koleżanki i generalnie zastanawia się nad wynajęciem mieszkania, bo nie chce wracać do Gabriela. Problemem jest młody chłopak Kamil, który prześladuje ich od kilku miesięcy. Zakochał się w Gabrielu, bo może dzięki temu chciał zyskać na sławie, rozgłosie. Może przez jakiś czas podobało się to Gabrielowi, ale później okazało się, że chłopak jest psychicznie chory z rodziny patologicznej i zaczął nachodzić Gabriela, wyznawać mu miłość, a tłumaczenie, że Gabriel jest w związku z Rafałem, nic go nie obchodziło - podaje nasz informator.