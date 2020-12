Historia 20-letniej relacji Gabriela Seweryna i Rafała Grabiasa

123 13 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

Ten program , Królowe życia, to porażka telewizji. Nie mam nic przeciw LGBT ale ludzie tam występujący to tragedia. Nie można tego oglądać. To jacyś ludzie oderwani od rzeczywistości O mózgach ptaszków. Co tu promować?