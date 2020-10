Gal Gadot zagra Kleopatrę! Dorówna Elizabeth Taylor?

Jeszcze kilka lat temu Gal Gadot znana była z drugoplanowej roli w Szybkich i wściekłych, gdzie do jej głównych zadań należało prezentowanie wdzięków w bikini. Drzwi do wielkiej kariery otworzył jej jednak film Batman vs. Superman w reżyserii Zacka Snydera z 2016 roku, gdzie wcieliła się w postać Wonder Woman. Fani komiksów DC zgodnie przyznali, że występ byłej Miss Izraela z wojskowym przeszkoleniem był jednym z nielicznych dobrych elementów produkcji. Solowy film o bohaterskiej amazońskiej księżniczce z udziałem Gal okazał się już za to międzynarodowym hitem.