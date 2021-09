Gala MET 2021. "Dorosła" Billie Eilish przykuwa spojrzenia w kreacji Oscara de la Renty rodem ze starego Hollywood (ZDJĘCIA)

Billie Eilish zadebiutowała na rynku muzycznym w 2017 roku i od tamtej pory uchodzi za jedną z największych gwiazd światowego popu oraz ikonę generacji Z. Do niedawna Amerykanka słynęła z eksperymentowania z kolorem włosów i "ukrywania się" pod obszernymi ciuchami, które - jak sama przyznała - sprawiały, że czuła się pewniej . Gwiazda nie ukrywa, że wciąż ma sporo kompleksów i "nie jest zadowolona ze swojego ciała".

Wraz z nadjeściem "nowej ery" towarzyszącej wydaniu albumu "Happier Than Ever" celebrytka kompletnie zmieniła wizerunek. Nieoczekiwanie 19-latka ze "zbuntowanej nastolatki" przeobraziła się w "elegancką, młodą kobietę", co stara się podkreślić przy pomocy platynowych włosów i wytwornych stylizacji.