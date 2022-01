Gala Mistrzów Sportu 2022. Monika Pyrek zadaje szyku w kreacji z ODWAŻNYM ROZCIĘCIEM (ZDJĘCIA)

Agnieszka 30 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Ona to tak jak Cichopek, czym by "nie zaświeciła", no ani w tym krzty seksapilu nie ma i takie to wszystko mało seksowne... Tym bardziej, że ta gala to wymagała trochę innego stylu niż ta suknia z tymi rozcięciami...