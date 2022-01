Gala Mistrzów Sportu 2022. Roześmiany Tomasz Lis pozuje na czerwonym dywanie z elegancką córką Polą (ZDJĘCIA)

W sobotni wieczór najlepsi polscy sportowcy tłumnie zjechali do Warszawy. To właśnie w jednym ze stołecznych hoteli o godzinie 20 rozpoczęła się Gala Mistrzów Sportu. Na ceremonii nie zabrakło gwiazd rodzimego sportu, które w minionym roku dostarczyły Polakom wielu powodów do domu. W tym roku o wygraną w plebiscycie zawalczą m.in. Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Kamil Stoch, Anita Włodarczyk, Dawid Tomala czy Paweł Fajdek. Szansę na zwycięstwo ma również Robert Lewandowski, który triumfował podczas zeszłorocznej gali.