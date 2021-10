Gala Wręczenia Nagród XVIII Konkursu Chopinowskiego: eleganccy Andrzej i Agata Dudowie, wpatrzony w żonę Jacek Kurski (ZDJĘCIA)

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, zwany też Konkursem Chopinowskim, to niewątpliwie jedno z najbardziej prestiżowych muzycznych wydarzeń na świecie. Raz na pięć lat kilkudziesięciu wybitnych pianistów przyjeżdża do Warszawy, by zaprezentować swe umiejętności na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie. W tym roku w muzycznej rywalizacji zmierzyło się 87 wirtuozów, do finału zakwalifikowało się natomiast 12 pianistów. W nocy ze środy na czwartek jury po wyjątkowo długich obradach ogłosiło laureatów konkursu. Pierwsze miejsce zdobył Bruce Liu z Kanady.