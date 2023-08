Galeria Trofeów Adama Małysza PODTOPIONA! Izabela Małysz pokazała ogrom strat: "PŁACZ I NIEMOC" (ZDJĘCIA)

Przerażające ulewy na Śląsku. Adam Małysz musiał walczyć z żywiołem

Adam Małysz musiał ratować swój dobytek. Tragiczna ulewa w Wiśle

Z powodu silnych opadów deszczu, które nawiedziły całą Wisłę w ubiegły weekend, moja Galeria Sportowych Trofeów została całkowicie zalana . Obecnie staramy się naprawić szkody wyrządzone przez powódź, aby jak najszybciej móc się dla was ponownie otworzyć - pisał przejęty.

Kolejnego dnia emerytowany skoczek przyszedł do fanów z radosnymi wieściami. Po trzech dniach ciężkiej pracy, Adamowi i jego najbliższym udało się doprowadzić galerię do porządku.

Kochani, po trzech dniach ciężkiej pracy i zarywania nocek, przy pomocy rodziny i przyjaciół, udało nam się doprowadzić galerię do stanu używalności. Już dziś możemy zaprosić was ponownie do zwiedzania! Niestety, powódź spowodowała, że część eksponatów oraz infrastruktury została zniszczona, dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość - zaapelował sportowiec.