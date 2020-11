"Gambit Królowej" najpopularniejszym miniserialem W HISTORII Netfliksa! Marcin Dorociński komentuje: "Wielka duma"

62 miliony widzów zobaczyło do tej pory „The Queen’s Gambit”, co czyni nasz serial najpopularniejszym w historii @netflix. Wielka duma - napisał aktor.

Co ciekawe, na popularności Gambitu Królowej skorzystał nie tylko Netflix, lecz również same szachowe rozgrywki. Jak twierdzi platforma, dzięki serialowym pojedynkom Anyi Taylor-Joy podwoiło się wyszukiwanie frazy "szachy" w przeglądarce Google, sprzedaż zestawów do gry na eBayu wzrosła za to o 250 procent.