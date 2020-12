Georgina Rodriguez obnosi się LUKSUSOWYM ŻYCIEM na zdjęciach z pokładu odrzutowca Cristiano Ronaldo

Przeglądając profil na Instagramie 26-latki nie można oprzeć się wrażeniu, że Hiszpanka wręcz kocha obnosić się "swoją" fortuną. W poniedziałek Georgina w końcu miała okazję odwiedzić rodzinną Hiszpanię, wybierając się z ukochanym do Madrytu na pokładzie prywatnego odrzutowca gwiazdy piłki nożnej. Na fotkach celebrytka pozuje w puchowej kurtce Diora za 20 tysięcy, do której dobrała pasującą torebkę za ok. 15 tysięcy, buty, chustkę na głowę, a nawet... koc. Na innym z serii zdjęć można podziwiać Georginę sączącą drinka na skórzanym fotelu albo grającą w karty z przybranymi dziećmi.