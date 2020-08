Cristiano Ronaldo maszeruje na romantyczną kolację z Georginą Rodriguez i jej torebką za 720 tysięcy (ZDJĘCIA)

Marta 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No cóż. Ronaldo ma takie możliwości że mógłby kupić sobie takiego krokodyla albo całą ich rzekę odchować osobnika o najpiękniejszych łuskach potem kazać go utłuc, usmażyć a ze skóry niejakiemu domowi mody Hermes uszyć torebkę, portfel i majtki. Tylko czy to nie jest jakaś ludzka hipokryzja??? W dobie gdzie ludzie na odległość adoptują odpłatnie koale z amazońskich pogorzelisk ktoś upatruje sobie model zwierzo-torebki. Gdyby skóra koali lub kangura była tak bardzo ceniona w świecie mody nikt by nawet nie usłyszał o takiej adopcji.