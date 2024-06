Tak wyglądała Georgina Rodriguez zanim poznała Cristiano Ronaldo. Zmieniła się? (ZDJĘCIA)

Karla 41 min. temu zgłoś do moderacji 172 13 Odpowiedz

Właściwie to niewiele się zmieniła. To są zdjęcia sprzed 10 lat więc oczywiste, że się na nich wygląda nieco inaczej. Tak, czy inaczej to od zawsze była piękna kobieta. Możecie o niej mówić co chcecie ale widać, że jest wspaniałą mamą i się w tym spełnia. Aż miło patrzeć jak dzieci do niej lgną, a tego nie da się udawać