Georgina Rodriguez z dziurą na plecach przybywa w dziecięcej obstawie na koncert Rosalii (ZDJĘCIA)

Gwiazdą to jest Rosalía, nie Georgina. I nie żadna wschodząca pop gwiazda, tylko niesamowita piosenkarka, której interpretacja muzyki Flamenco była jednocześnie jej pracą magisterską na madryckim uniwersytecie. A że przy okazji załapała się na współpracę z popularnymi Justin Timberlake czy The Weekend to już oni powinni się cieszyć. Bagdad czy Dolerme piękne piosenki, obczajcie dziewczyny!