Siostra Cristiano Ronaldo opłakuje jego zmarłego syna: "Nasz aniołek jest już na kolanach Ojca" (FOTO)

Nata 28 min. temu

Może jestem dziwna, wiem, ze świat idzie do przodu, jest fb, Instagram, ale to jest niesmaczne, te wszystkie emotki, czy od sławnych, czy od zwykłych Grazyn, jak ktoś umrze to na Facebooku dzieją się cyrki świata, wirtualne znicze, obrazek płaczącego psa, No kurde ludzie serio?! Mój kolega zmarł 2 lata temu i co rok dostaje życzenia z okazji urodzin, min dużo zdrowia i pociechy z syna, który się urodził na miesiąc przed jego śmiercią... Coś poszło nie tak w tym świecie, proszę pomyślmy trochę zanim będzie za późno.