Georgina Rodriguez zabiera głos w sprawie PRZEŚLADOWAŃ dzieci Cristiano Ronaldo. Wydała oświadczenie!

Szokujące słowa Georginy Rodriguez. Stwierdziła, że dzieci Ronaldo były prześladowane

Niedawno Rodriguez pojawiła się w programie "El Hormiguero", gdzie opowiadała o pociechach, które wychowuje z Ronaldo. Celebrytka przyznała, że dzieci piłkarza muszą mierzyć się z trudnościami i nie są w najlepszej sytuacji. W związku z popularnością rodziców miały one wielokrotnie doświadczyć w szkole przemocy fizycznej .

Były regularnie bite w szkole, nigdy nie stawiały oporu. Wiem o tym, bo wracały do domu z płaczem i mówią mi o tym - wspominała ostatnio Georgina.

Georgina Rodriguez ponownie wypowiedziała się na temat przemocy wobec dzieci Ronaldo

Wypowiedź Hiszpanki odbiła się szerokim echem w mediach i wywołała niemałe zdziwienie wśród odbiorców. Wielu z nich nie dowierzało, że szkoły, do których uczęszczały dzieci Cristiano Ronaldo, pozwalały na prześladowania i stosowanie przemocy. Kontrowersje wokół tematu skłoniły Georginę Rodriguez do ponownego zabrania głosu w tej sprawie. Influencerka podkreśliła, że niektóre media przeinaczyły jej wypowiedź, a pociechy, które wychowuje z Cristiano, czują się świetnie w szkole. Gwiazdka nie odniosła się jednak do swoich słów, które jednoznacznie wskazywały coś innego.