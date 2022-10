Gerard Pique zagra w koszulce z... logo Shakiry?! To pomysł nowego sponsora FC Barcelona

To jednak nie koniec. Jak się okazuje, Pique będzie miał poważny problem z tym, by prędko zapomnieć o byłej ukochanej. I nie wystarczy jedynie, by nie włączał radia. Jak donosi bowiem dziennikarz sportowy Moises Llorens, na koszulkach klubu, w którego barwach gra 35-latek, może pojawić się logo nikogo innego, jak właśnie Shakiry! Choć informacja nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona, zagraniczne tabloidy już rozpisują się o Gerardzie biegającym po murawie w T-shircie z ekspartnerką.