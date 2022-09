Gerard Pique i NASTĘPCZYNI SHAKIRY śmieją się do rozpuku na weselu u przyjaciół! (ZDJĘCIA)

Mela 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wygląda na dużo więcej niż 23 lata, a Pique to zwykły 🤡 bez klasy. Mszczenie się na byłej partnerce medialne to jedno, dorośli ludzie, ale jak widać on ma gdzieś swoich synów. Najśmieszniejsze jest to, że w tej sytuacji kobiety obwiniają drugą kobietę traktując faceta jak bezwonną masę. Dla mnie najbardziej śliski jest on amen.