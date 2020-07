Przyjaciółka miliardera-pedofila Jeffreya Epsteina została ARESZTOWANA! Miała mu pomagać w werbowaniu ofiar...

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Wszyscy słyszeli o epsteinie, wszyscy wiedzą, że jego klientami były grube ryby, o niektórych pewnie już dzisiaj czytaliśmy na różnych portalach, tylko nie wiemy, że to oni jeździli na pedofilskie orgie. Dlaczego nie domagamy się nazwisk? przecież to fakt, że politycy, miliarderzy, gwiazdy to robili. Jesteśmy tak odmóżdżonym społeczeństwem sterowanym przez ich media, że wolimy czytać newsy o Harrym i Meghan niż o jego wujku - kliencie Espteina. W alternatywnym świecie, tym normalnym, domagalibyśmy się nazwisk, chcielibyśmy czytać o Andrzeju, a Harrego mielibyśmy gdzieś. Ale nie w tym świecie, gdzie rządzą nami jak chcą i ogłupiają ile wlezie. A my się dajemy...