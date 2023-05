Ghostwriter księcia Harry'ego zdradza kulisy współpracy z royalsem: "Krzyczałem na niego o drugiej nad ranem"

Bdkf 9 min. temu zgłoś do moderacji 1 3 Odpowiedz

Wiecie co, serio, to jest książę. Tylko ten drugi. Nie następca tronu. Całe życie robili z niego chłopca do bicia, w gazetach były tylko wyczyny Harry'ego, Williama bronili, wysłali go na takie ciężkie ćwiczenia, bo "coś trzeba było z nim robić", stracił matkę jako kilkulatek, ojciec zdradzał matkę, a teraz z kochanki zrobił królowa i jak Harry znalazł jedyne światło w tym wszystkim i założył rodzinę z Meghan, to wszyscy zlna.nia, że taka, nie taka. Serio, każdemu by się ulalo. Harry jest bardzo inteligentnym człowiekiem, posłuchajcie jego wywiadów. Fajnie, że lubicie royal family, ale to nie są mili ludzie. To są ludzie pokroju Andrzeja. Pomyślnie trochę, ruszcie głowami kto to jest i co się tam dzieje. Naprawdę, Harry jest z nich najnormalniejszy.