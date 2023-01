Książę Harry ŻĄDA PRZEPROSIN od rodziny po tym, jak obsmarował ich w książce. "Przyznajcie się do tego, co zrobiliście"

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 449 14 Odpowiedz

Co za bezczelny typ. Napisał te swoje wypociny nie ma tam nic Ci by Williama i Kate szczególnie kompromitowało. Za co mają przepraszać ? To im się przeprosiny należą. Teraz znowu się okazuje że jego książka która miała pokazać cała prawdę tak w sumie to jej nie pokazuje bo on wiele nie napisał. Czyli gra na to żeby napisać kolejne i kolejne części w których znów "naprawdę opiszę wszystko" Dno dno dno . No ale koleś do pracy się nie nadaje to będzie żył z grzebania w brudach. Szkoda tylko że ośmiesza tylko siebie i żonę