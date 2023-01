Książę Harry ZADRWIŁ z brytyjskiej monarchii w amerykańskim talk-show! "To obrzydliwe i uwłaczające godności" (WIDEO)

Vnkk 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oglądałam ten wywiad. Harry jest w nim niezwykle szczery, ciepły i błyskotliwy. To inteligentny facet z klasą, który nie ma parcia na szkło tylko zwyczajnie promuje książkę w której wreszcie może przedstawić swoją wersję wydarzeń. Szokujące jest jak bardzo brytyjska monarchia chce z niego zrobić łamagę, faceta który postradał zmysły czy interesownego cwaniaka. Już sam fakt w jak klamliwym świetle przedstawili fragment jego książki w której pisze o Afganistanie i oskarżyli o chwalenie się tym ile zabił ludzi (czego absolutnie nie robi) jest po prostu nikczemne. Firma jaka jest rodzina królewska ma władzę i globalne wpływy. To oni sterują tym co przedostaje się do mediów, non stop masakrując człowieka który wydaje się być najnormalniejszy i najbardziej człowieczy z nich wszystkich. Za nim zaczniecie powielać te wszystkie kłamliwe opinie, zachęcam do obejrzenia tego wywiadu z nim. Ja sama byłam w szoku jak różni się to jak Harry się w nim prezentuje od tego wszystkiego co czytałam o nim we wszelakich brukowcach. Siła mediów jest przerażająca. Jak chca to mogą zniszczyć każdego.