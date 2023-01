Książę Harry w biografii podzielił się historią o odmrożonym penisie... Chcieliście to wiedzieć?

Książę Harry w ostatnim czasie bez wątpienia nie daje o sobie zapomnieć. Jeszcze niedawno media rozpisywały się o głośnym serialu Netflixa, w którym syn króla Karola III nie szczędzili gorzkich słów royalsom. Kilka dni temu światło dzienne ujrzały natomiast pierwsze fragmenty długo wyczekiwanej biografii księcia, "Spare". Wygląda na to, że Harry dołożył wszelkich starań, by potencjalni czytelnicy długo nie zapomnieli o jego książkowych wspomnieniach. W publikacji znalazło się bowiem wiele sensacyjnych wyznań. Harry wspomniał na przykład o awanturze, podczas której William powalił go na ziemię oraz opisał, ile osób zabił podczas służby w Afganistanie. Książę stwierdził też, że kontaktował się z nim duch jego matki.

Książę Harry zaskakuje wyznaniem. W biografii wspomniał o odmrożonym penisie...

W biografii księcia Harry'ego nie zabrakło także nieco bardziej intymnych wyznań. Mąż Meghan Markle zdradził na przykład czytelnikom, że stracił dziewictwo ze starszą od siebie kobietą, która "traktowała go jak młodego ogiera". To jednak nie wszystko. Książę postanowił także podzielić się ze światem historią o... swoim odmrożonym penisie.

W 2011 roku Harry wziął udział w charytatywnej wyprawie na biegun północny. Książę dołączył wówczas do grupy żołnierzy, którzy zobowiązali się przebyć ponad 300 kilometrów, by wesprzeć fundację Walking with the Wounded. Przyszły mąż Meghan Markle podróżował wraz z grupą przez cztery dni, a następnie powrócił do Wielkiej Brytanii, by niedługo później uczestniczyć w ślubie księcia Williama i Kate Middleton. Tuż przed hucznym "royal wedding" goście przyszłych małżonków zgromadzili się na uroczystej kolacji. Jak opisał w książce Harry, podczas spotkania postanowił opowiedzieć jednego z członków rodziny o dolegliwościach, jakich nabawił się podczas podróży na biegun.

Tata był bardzo zainteresowany i współczuł mi dyskomfortu związanego z odmrożonymi uszami i policzkami. Starałem się nie przesadzić i nie powiedzieć mu o moim również wrażliwym penisie - napisał w biografii książę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Festiwal playbacku na Sylwestrze Marzeń

Książę Harry odmroził penisa podczas wyprawy na biegun. Chcieliście to wiedzieć?

W książkowych wspomnieniach Harry postanowił także opisać moment, w którym zdał sobie sprawę, że wycieczka na biegun północny zaowocowała u niego przykrymi konsekwencjami.

Po przybyciu do domu z przerażeniem odkryłem, że moje dolne strefy również są odmrożone i podczas gdy uszy i policzki już się goiły, to penis nie - wspominał ze szczegółami.

Co ciekawe, historia niefortunnego odmrożenia nie była jedyną opowieścią Harry'ego z jego przyrodzeniem w roli głównej, którą ten umieścił w biografii. Książę postanowił bowiem raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości co do swojego... obrzezania. Wcześniej pojawiały się bowiem plotki, jakoby księżna Diana miała zabronić obrzezania zarówno Harry'ego, jak i jego starszego brata. W książce "Spare" Harry stanowczo zaprzeczył jednak wspomnianym pogłoskom.

W książkach i gazetach (nawet w "The New York Times") pojawiały się niezliczone historie, że ja i Willy nie zostaliśmy obrzezani. Mówili, że mamusia tego zabroniła i choć to prawda, że szansa na odmrożenie penisa jest o wiele większa, gdy nie jesteś obrzezany, wszystkie te historie były nieprawdziwe. Zostałem obcięty jako dziecko - napisał w biografii.

Też nie możecie się doczekać premiery biografii Harry'ego?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.