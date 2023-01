Książę Harry barwnie opisał utratę dziewictwa ze starszą kobietą. "Dała mi klapsa w tyłek i traktowała jak MŁODEGO OGIERA"

Ana 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No cóż on nie zniżył się do poziomu mamy (choć ona w tamtym czasie była niedoświadczona z podejściem medialnym) i teścia co brudy w prasie wywlekali, on wręcz utonął w bagnie samozachwytu, prostactwa i pewności siebie. Pozbył się honoru, dumy i pokory - oj będzie miał baaardzo bolesny upadek... Z księcia prostaka można zrobić a z prostaczki księżną nigdy się nie będzie (ona silny charakter - więc to co opowiadają, że jaka z niej delikatna kobieta, to jawne kłamstwo i pokazało jak sprowadziła go do swojego prostackiego poziomu). Tytuł to nie to samo co prezencja...