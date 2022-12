Książę Harry STRACIŁ DZIEWICTWO z Elizabeth Hurley? Wywołana do tablicy aktorka już zabrała głos

Książę Harry ujawnia, w jakich okolicznościach stracił dziewictwo. Chcieliście to wiedzieć?

Wspomniane "dzieło" jeszcze nie trafiło w ręce czytelników, a już budzi podobne emocje tak jak słynny netfliksowy dokument. Trudno się zresztą dziwić, bo wygląda na to, że dowiemy się o księciu Harrym dużo więcej, niż można się było spodziewać. Jak donosi "The Sunday Times", między wersami książki "Spare" mąż Meghan Markle omówił nawet dość intymną kwestię, jaką jest jego inicjacja seksualna .

Książę Harry stracił dziewictwo z Elizabeth Hurley? Aktorka mówi wprost

Nie, to nie ja. Ha! - zaczęła, a po ponownym pytaniu zaprzeczyła jeszcze wyraźniej: Nie. To nie o mnie chodzi. Absolutnie nie.

Choć stanowisko aktorki jest jednoznaczne, to komentujący wskazują, że nawet jeśli faktycznie chodzi o nią, to - z racji pozycji Harry'ego - i tak przecież nie przyznałaby się, że to właśnie z nią stracił dziewictwo. Póki co medialne poszukiwania posiadaczki cnoty księcia wciąż jednak trwają...