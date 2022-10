Rodzina królewska jest PRZERAŻONA książką Harry'ego! Prawnicy zostali postawieni "w stan gotowości"

..... 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 9 Odpowiedz

Ja Haremu i Meghan kibicuje Nikt tak naprawdę nie wie jak tam jest.Harry w wieku niespełna 13 l stracił mamę Najukochańsza osobę....Został sam .Ojciec co całe życie zdradzał jego mamę z kochanką a później z nią się ożenił......Jak musiał się Harry czuć.Wialliam się ożenił a Harry zawsze był na doczepkę .Zawsze z tyłu.Spotkal Meghan i da szczęśliwi.Ta biografia to oczyszczenie z toksyn .Ta cała rodzina jest chora bezwzględna .Monarchia powinna upaść.Willuam i sztuczna Kate niej się wezmą do normalnej pracy. A Andrzej gdzie jest cisza ukrył się .....Co on wyrabiał ...prostytucja ale to po Meghan i Harry brukowce jeździli..Wcale się nie dziwię ; że uciekli .....Życzę im powodzenia.