Książę Harry JAKO OSTATNI dowiedział się o śmierci królowej Elżbiety?! Pałac Buckingham wydał oficjalne oświadczenie

W niedzielę dziennik The Daily Telegraph podał informację, jakoby książę Harry miał być ostatnią osobą, która została poinformowana o śmierci królowej Elżbiety II. Do księcia Sussex zadzwoniono ponoć dopiero na kilka minut przed podaniem przykrej informacji do publicznej wiadomości, co mogło zostać zinterpretowane jako afront dla royalsa, który porzucił swoją rodzinę na rzecz Los Angeles. Podobno nawet premier Wielkiej Brytanii Lis Truss wiedziała o śmierci królowej przed Harrym.