Książę Harry UPOKORZONY przez rodzinę królewską! Nie pozwolono mu wystąpić z inicjałami Elżbiety II...

Przecież oni są oboje za mali w butach w stosunku do monarchii, która ma za sobą ponad 1000 lat historii. Meghan na prawdę myślała że świat uwierzy w jej łzawe i jak się okazało nieprawdziwe wynurzenia? Karol załatwi ich w białych rękawiczkach- zasłoni się protokołem, zwyczajem, precedencją, zapewni o "miłości dla Meghan i Harrego", ale ostatecznie położy ich na ringu. Przecież śmierć królowej - poza żałobą którą każdy z nich przeżywa, co widać- to dla Karola i reszty PR owe żniwa. Harry i ta jego niedorobiona Wallis nie mogą się wychylić, bo wszystko będzie odczytane negatywnie - ludzie doskonale pamiętają że nie ułatwili " kochanej babci" ostatnich lat życia. No a już to, że pomimo zaproszenia nie chcieli się z nią spotkać parę dni przed śmiercią, będzie kochanego wnuczka jeszcze długo prześladować. Z kim będzie się witał Biden czy Macron - z królem, księciem Walii czy z bohaterką bulwarówek?