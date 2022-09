Książę William i książę Harry jednak się NIE POGODZILI?! Wracali z warty przy trumnie królowej osobnymi limuzynami...

Nawet na kilkanaście godzin przed państwowym pogrzebem królowej Elżbiety rodzina królewska nie może opędzić się od doniesień na temat napiętych relacji księcia Williama i księcia Harry'ego . Bracia, co prawda, mieli okazję parokrotnie pokazać się publicznie w ciągu ostatniego tygodnia i ponoć nawet usiedli do wspólnej kolacji razem ze swoimi żonami, jednak informatorzy brytyjskich tabloidów donoszą, że na długotrwały pokój się nie zanosi.

Dziennikarka The Sunday Times Roya Nikkah jest zdania, że po tym, co miało miejsce w sobotę, nie wygląda na to, aby bracia faktycznie mieli się pojednać. Mało tego, nawet w urodziny księcia Harry'ego, które miały miejsce w ostatni czwartek, rodzeństwo porozmawiało jedynie przez krótką chwilę i to przez okno samochodu. Podobnie niezręcznych momentów miało być zdecydowanie więcej.