OŚMIORO WNUCZĄT, w tym 14-letni James i książę Harry w mundurze, czuwa nad trumną królowej Elżbiety II w Westminster Hall (ZDJĘCIA)

Justyna 3 min. temu

Ciekawe czy to takie rzeczywiście fajne jest być monarcha. Mówię przykładowo o Kate i Williamie. Niby pieniądze się zgadzają, nie musza pracować tak jak my na etat, ale to takie życie w złotej klatce, podporządkowane etykiecie, musisz się wiecznie uśmiechać, spełniać obowiązki i oczekiwania, jesteś ciagle na świeczniku, nie masz prawa głośno wygłaszać swojego zdania i poglądów. Nie sądze, żeby to było wszystko i ta cała otoczka taka super cool.