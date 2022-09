Książę Harry jednak założy mundur na pogrzeb królowej Elżbiety?! "Zwyciężył ZDROWY ROZSĄDEK"

Kasandra 💄 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dokładnie szczyt dziadostwa!! Dorosła kobieta a łapie się za łapę jakby była nieporadna życiowo. Jakie to infantylne. Serio ktoś jeszcze chodzi za rękę hahahahaha mnie jakby mąż tak łapał to bym mu powiedziała co on wyprawia dzieciaka niech sobie łapie za rękę. Może mnie złapał ale gdzie indziej i w sypialni hehe Kate ma więcej klasy i megusia to nie jej poziom intelektualny. Biednaaaaa tylko za łapę go ciągnie jakby była bez niego osaczona Czemu ? nigdy nie zrozumiem Tego łapania się za łapy jakby żona/ mąż był chory i trzeba by było go oprowadzić. Szopka i cyrk. Matka małe dziecko rozumiem ze trzyma jak ida. Mam 29 lat. 2 związki za sobą nigdy nie chodziłam za rękę ( sory raz złapał jak był mróz a ja bez rękawiczek ) Obecnie męża hahahahaha ale nigdy się za łapę nie łapiemy. Jakie to dziecinne i świadczy o braku pewności siebie kobiety. Ile razy mowie „ idź dwa metry za mną bo nie jesteś godzien aby iść obok mnie na ulicy 😚jak mnie wkurzy„ hahahahahaa szok i żenada. Baby co tak maja faceta „ za wszystko i szczyt szczęścia „ są po prostu naiwne i proste bardzo. Później oczywiście kłamane i wykorzystywane bo toto bez swojego zdania Faceci biorą takie ciepłe kluchy aby nie miały swojego zdania Lepsze takie ciepłe kluchy bez swojego zdania co się nudzą po miesiącu faceci nimi…. Bo tylko by uwieszona na nim była i za łapkę się trzymała. Zero pomysłu na siebie tylko oczka maślane robić 🧈🧈🧈🧈🧈hahaha sama się męża zapytałam co by beze mnie zrobił a on „ nooo zanudził bym się bez ciebie „ z ostra kobieta zawsze coś się dzieje pamiętaj czy w łóżku czy w życiu. I nie nie jestem wiecznie nadęta bo jak to moi znajomi mówią dusza towarzystwa także się bardzo pomyliłaś