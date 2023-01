Książę Harry opisuje awanturę Meghan Markle i księżnej Kate. Amerykanka miała powiedzieć bratowej, że ma... "MÓZG BOBASA"

Fjfjrn 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Akurat słyszałam z niejednego źródła, ze Kate do najbystrzejszych nie należy. Pisał kiedyś dziennikarz dosyć ceniony, ze Kate często mówi kompletnie bez sensu w prywatnych rozmowach . Dziennikarka Vogue tez pisała ze Kate jest strasznie sztywna i nudna i nie ma nic do powiedzenia. Ludzie są jak owce i napadają na Meghan i Harrego. Uwierzcie mi, ze ja absolutnie wierze , ze byli dla Meghan chamscy i nienawistni. (Znam z doświadczenia Anglików i wiem jak tam jest). Harry przeżył ogromną tragedię i dostał zero pomocy od rodziny. Do tego to Will i Kate namówili go do założenia Nazistowskiego munduru na Halloween - bardzo się z tego śmiali. Jak przyszło co do czego to oczywiście głowy w piasek. Jak z Meghan. Bardzo dobrze, ze Meghan nie pozwoliła sobie w kaszę dmuchać!!! Biuro prasowe Kate specjalnie pokazywali ja w złym świetle albo specjalnie nie komentowali. To jest wojna. Harry i Meghan mają dużo siły ze się nie poddają. Pamiętajcie w tej rodzinie to Harry ma jaja -mimo ze prasa brytyjska zrobi wszystko żeby zmanipulować sytuacje. Will to jest taki lider ze nawet brata nie potrafi zjednać.