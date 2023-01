Harry ujawnia, że ZABIŁ 25 osób w Afganistanie: "Nie jest to liczba, która napawa mnie SATYSFAKCJĄ, ale też nie zawstydza"

Książę Harry i Meghan Markle kilkukrotnie udowodnili już, że nie należą do najbardziej dyskretnych członków rodziny królewskiej. Para najpierw udzieliła głośnego wywiadu Oprah, w którym to oberwało się niemal wszystkim bliskim Harry'ego, a później pojawili się jeszcze w kilku programach, by w końcu wypuścić miniserial dokumentalny o sobie. Okazuje się, że to jeszcze nie koniec zwierzeń, bo wkrótce do sklepów trafi najnowsze dzieło royalsa, czyli biografia o dość szumnym tytule "Spare". Dzieło to z pewnością wiele namiesza, bo od dawna mówi się o tym, że członkowie rodziny królewskiej boją się, co takiego Sussex mógł chlapnąć tym razem. Mimo że książka oficjalnie ma pojawić się na rynku 10 stycznia, to Mirror poinformował właśnie, że Hiszpania nieco pospieszyła się ze sprzedażą i już można było ją tam nabyć.