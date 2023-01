Książę Harry ujawnił treść SMS-ów, które nerwowo wymieniały Meghan i Kate! Tak wyglądała ich słynna kłótnia

Marta 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Cię broniłam Harry, ale ale tutaj chyba nawet ja wymiękam. Wydawało mi się że były tam naprawdę poważne problemy między braćmi a tutaj się okazuje że to była kłótnia o błyszczyk i sukienki druhen. Serio Harry? Wiem że te błahostki pewnie skrywają pod sobą jakieś długo skrywane konflikty i nieporozumienia ale to co on pokazuje w książce jest naprawdę żenujące. Dodatkowo czy naprawdę w tym pałacu nie mają ludzi odpowiedzialnych za takie rzeczy jak sukienki druhen i musi się tym zajmować na 4 dni przed ślubem przyszła panna młoda i księżna Kate? One ustalają między sobą sms-ami która kiedy ma przerobić sukienkę druhen? No błagam...