Książę Harry o randce z Meghan Markle: "Chcę powiedzieć, że wywiesiliśmy tabliczkę 'Nie przeszkadzać', ale NIE BYŁO CZASU"

Książę Harry opisał romantyczną randkę z Meghan Markle. Nie szczędził intymnych szczegółów schadzki

W biografii książę Harry powrócił na przykład pamięcią do utraty dziewictwa ze starszą od siebie kobietą, która traktowała go jak "młodego ogiera", podzielił się też ze światem historią o... odmrożonym penisie. We wtorek książka "Spare" oficjalnie trafiła do sprzedaży, a w mediach błyskawicznie pojawiły się kolejne fragmenty publikacji. Okazuje się, że Harry w swoich wspomnieniach postanowił także przybliżyć czytelnikom kulisy jednej z romantycznych schadzek z Meghan Markle, która miała miejsce w 2016 roku - na początku ich związku, niedługo po powrocie ze wspólnej podróży do Botswany. Po kilku tygodniach rozłąki przyszli małżonkowie spędzili upojne chwile w jednym z londyńskich hoteli, które wyraźnie na długo zapisały się w pamięci księcia.

Pewnego dnia Meghan przyleciała do Londynu, by ponownie zobaczyć się z ukochanym i spędzić z nim rocznicę śmierci jego matki. Tego dnia Harry wraz z księciem Williamem odwiedził miejsce spoczynku Diany na terenie posiadłości Althorp. Jak opisywał, w momencie, gdy składał kwiaty na grobie matki, otrzymał od wybranki wiadomość, że ta dotarła już do Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Londynu Harry ruszył więc do hotelu Soho House, w którym zatrzymała się wówczas Meghan. Przyszła księżna zdradziła ponoć ukochanemu sekretną drogę do hotelu, poleciła mu także skorzystać z windy towarowej. W jej wnętrzu czekała już przyjaciółka celebrytki, która zaprowadziła go wprost do pokoju Markle.