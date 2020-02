Gigi Hadid potwierdza POWRÓT do Zayna Malika!

Powiedzenie 2 godz. temu zgłoś do moderacji 104 2 Odpowiedz

Czemu niby nie powinno się wchodzić wiele razy do tej samej rzeki? Chyba tak żyli ludzie przez wieki jak mieszkali przy rzekach to wchodzili i łowili. A powiedzenie z fizyki mówi o tym ze skoro woda płynie nigdy tej samej wody się nie wejdzie. I to raczej plus przy metaforze związkowej mówiący ze jak wejdziesz jeszcze raz do tej samej rzeki to woda będzie inna (czyli człowiek się zmienił)