Gigi Hadid zabrała głos w sprawie ataków na Izrael. Jej ojciec jest Palestyńczykiem

Mika 23 min. temu

Ciężko, teraz prawie 50% ludności w Gazie to ludzie do 18 roku życia. Oni się wychowują w więzieniu, tam co raz spadają rakiety, ludzie umierają, nie będzie dostępu do jedzenia, wody, bada trafić rodziców, przyjaciół. Pewnie wychowali się na opowieściach jak ich rodzina traciła ziemię, domy. Tam są też te wszystkie Israeli settlements, izraelijczy budują dzielnice na ziemi Pelestynczykow i tam ich wszystkich upychaja na kupę. W Palestynie jest zawsze wojna tak naprawdę. Ci ludzie nie mają nic do stracenia... wiadomo atakowanie chwili jest źle i szkoda ludzi, ale oni tego konfliktu chyba nigdy tam nie rozwiążą.