Gigi Hadid ARESZTOWANA na lotnisku za posiadanie marihuany!

Najlepsze jest to ze takie ,,gwiazdy,, lataja prywatnymi odrzutowcami kiedy im sie podoba i zyja tak jak chca, ale nie to my zwykli ludzie musimy pic z papierowych slomek najlepiej nie kupowac ciuchow bo fast fashion, segregowac, oszczedzac itp....