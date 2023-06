Leonardo DiCaprio przedstawił Gigi Hadid RODZICOM?! "Przyłapano" ich na sekretnej kolacji w Londynie (ZDJĘCIA)

Przez ostatnie lata zdążyliśmy przyzwyczaić się do widoku Leonardo DiCaprio w towarzystwie młodocianych piękności na wartych grube miliony jachtach. Można by wręcz zaryzykować stwierdzenie, że takie sceny zdążyły nam już nieco spowszednieć. Leo z dziewczyną na kolacji z rodzicami? To już jednak coś zupełnie innego. Gdy już wydawało nam się, że DiCaprio i Gigi Hadid nie będą chcieli mieć ze sobą nic więcej wspólnego, oni zaserwowali nam taką niespodziankę…