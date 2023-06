Leonardo DiCaprio korzysta z życia na jachcie u boku KOLEJNEJ młodszej od siebie o połowę modelki (ZDJĘCIA)

Prawda 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Tak patrzę na te dziewczyny i prawdę powiedziawszy.... One naprawdę nie są jakieś super atrakcyjne ,są takie sobie ,ładne ale ...takie sobie . Prawdę powiedziawszy żadna z nich żadną topową modelką nie jest bo naprawdę myślę że żadna prawdziwa modelka by się z nim nie spotykała, to że widziano go niby z Gigi albo z Ireną to tak naprawdę kompletnie o niczym nie znaczy bo tam wszyscy się znają 🤣 ta jego pseudo dziewczyny, która pudelek określa jako modelki to nawet obok modelek nie stały... Ale same powiedzcie co on może im zaoferować oprócz pieniędzy i znanego nazwiska ??? Przecież sam wygląda maksymalnie przeciętnie bo on nigdy przystojny nie był, nie wiem kto rozdmuchał tak jego osobowość i jego karierę... Musiał mieć naprawdę bardzo dobry skok p-r.